C’est autour d’un cocktail dînatoire exclusif dans le cadre enchanteur du Club House Gammarth que la banque a célébré le reveal de cette carte le 20 Juin 2024. Sous le signe de l’élégance et du raffinement, la cérémonie a réuni une assemblée prestigieuse comprenant des invités distingués, ainsi que des représentants de VISA, de la Société Monétique Tunisie et de hauts cadres du Groupe BTK.

A cette occasion, le Directeur Général de la BTK Bank, Monsieur Lassaad BEN ROMDHANE, a déclaré : « Nous sommes honorés de présenter aujourd’hui la carte Visa Infinite, un véritable symbole de notre engagement à offrir une expérience client à la pointe de l’excellence. C’est avec une grande fierté que nous avançons dans la mise en place de notre plan stratégique de transformation amorcé depuis que le Groupe ELLOUMI est devenu l’actionnaire de référence de la banque en août 2021 ».

La visa Infinite de la BTK : Un standing supérieur redéfini

Symbole de modernité incontesté, ce design vertical, que nous retrouvons pour la première fois en Tunisie, repose sur un support métallique granuleux dominé par une teinte noire matte profonde. La carte est sublimée par des courbes élégantes qui lui confèrent un mouvement gracieux et un dynamisme captivant. Outre son côté esthétique élégant, la carte offre de nombreux avantages Premium spécialement conçus pour répondre aux attentes d’une clientèle distinguée en quête d’expériences uniques.

Repositionnement de la marque

La banque se lance dans un « Refresh » de sa stratégie Marketing guidée par une quête incessante de différenciation et une vision résolument moderne. Au cœur de cette initiative, l’engagement est clair : élever l’expérience client vers de nouveaux sommets.

« Ce lancement marque la première étape concrète de notre nouvelle approche marketing. Visa Infinite représente non seulement une expérience visuelle et tactile unique, mais aussi le symbole d’un mode de vie où l’exceptionnel est une norme pour une clientèle très spéciale, à laquelle nous accordons une attention particulière. En effet, la signature de cette campagne, “L’exception devient la règle”, illustre parfaitement notre engagement à offrir un traitement privilégié à ce segment exclusif », a déclaré Mme Soulaima Ben Salem, Responsable Marketing, Produits & Communication chez BTK Bank.

Enfin, il importe de noter que la BTK Bank détient un pipeline riche en projets stratégiques illustrant non seulement son ambition de croissance, mais aussi sa vision claire pour un avenir prospère centré sur la création de valeur pour sa clientèle.

A propos de BTK Bank

La BTK Bank, dont le Groupe ELLOUMI est actionnaire de référence, a été créée en 1981 comme une banque de développement. Elle est devenue une banque universelle en 2004. Avec 35 agences et plus de 400 collaborateurs, elle a étendu son activité pour offrir le meilleur de ses services à tous ses clients particuliers, professionnels, PME et grandes entreprises.

En dehors du Groupe ELLOUMI (60%), ses actionnaires sont l’Etat tunisien (20%) et Kuwait Investment Authority (20%). Le Groupe BTK Bank est un groupe intégré composé par la banque et par des filiales spécialisées autour des métiers de la finance (Leasing, Recouvrement, Intermédiation boursière, Conseil, SICAR, SICAV).