Le Tunindex a terminé la semaine sur une embellie de +0,52% à 9774,58 points. Même en l’absence de transactions de bloc, les échanges ont été assez soutenus, s’établissant à 9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre MIP s’est placé au top line. L’action du loueur s’est envolée de 11,1 % à 0,100 D, dans un flux quasi-nul.

Le titre MPBS s’est retrouvé dans le palmarès des plus fortes hausses. L’action du spécialiste en bois a terminé la séance sur une hausse de 5,8 % à 6,900 D, en amassant un volume de 27 mille dinars.

Le titre ATL a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Drainant un maigre flux de 14 mille dinars, l’action du loueur s’est pliée de 2,7 % à 3,600D.

Le titre Best Lease a terminé la séance sur une note négative. Le titre du loueur a été le plus échangé sur la séance, mobilisant une enveloppe de 2,8 MD. L’action a perdu 2,3% de sa valeur à 2,150D. Les titres Best Lease et One Tech Holding ont chapeauté le palmarès des volumes. Les valeurs ont, en effet, animé le marché avec des capitaux respectifs de l’ordre de 2,8 MD et 2,5MD.