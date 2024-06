Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione effectuera une visite, du 23 au 25 juin, en Tunisie.

Il discutera, durant cette première visite , depuis sa prise de fonctions de vice-président pour la région MENA (le 16 avril 2024) des priorités de développement du pays, a indiqué la BM dans un communiqué publié, vendredi.

Cette visite sera également une occasion pour réaffirmer l’engagement de la BM à soutenir les populations les plus vulnérables et à promouvoir une croissance inclusive et résiliente, a-t-on ajouté.

Dione rencontrera de hauts responsables gouvernementaux pour discuter du soutien continu de la BM à la Tunisie, en particulier dans les domaines de la transition énergétique, de la gestion de l’eau et du développement du capital humain, dans le cadre d’un processus de développement efficace, inclusif et transparent.

Au programme figurent également des visites des projets financés par la BM avec Jesko Hentschel, Directeur Pays de la BM pour le Maghreb et Malte et Alexandre Arrobbio, Représentant Résident de la BM pour la Tunisie.

La BM finance actuellement 16 projets en Tunisie, totalisant près de 3,3 milliards de dollars (10,2 milliards de dinars), a-t-on rappelé. Ces projets visent à relever les défis prioritaires en matière de développement, à réduire la pauvreté, à promouvoir l’inclusion sociale et à atténuer les effets du changement climatique sur l’économie du pays, a-t-on ajouté de même source.