Voici les principaux chiffres relatifs aux échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne en 2023, selon le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

En 2023, les exportations vers les pays de l’Afrique subsaharienne ont atteint 1528,4 Millions de dinars (MD) contre 1541,6 MD en 2022 enregistrant ainsi, une légère baisse de 1%.Elles représentent 3,5% du total des exportations.

Le Sénégal est le premier client de la Tunisie dans la région de l’Afrique subsaharienne avec une part d’exportation de 17,5% suivi par la Côte d’Ivoire (13,2%), le Cameroun (7,8%), la Guinée (6%), le Gabon (5,5%), le Burkina Faso (4,6%) et l’Afrique du Sud (4,2%)…

Les exportations du secteur Industries Diverses (BTP, Papiers hygiéniques, industrie chimique, …) accaparent 44% du total des exportations tunisiennes vers les pays cette région suivi du secteur des Industries Mécaniques et Electriques (33%), et du secteur des Produits agricoles et industries Agroalimentaires (22%).

La Tunisie dispose d’un potentiel d’exportation inexploité vers les pays de l’Afrique subsaharienne de 472 Millions de dollars, selon le CEPEX.

Les pays de l’Afrique subsaharienne possédant le potentiel d’exportation le plus élevé sont le Sénégal, avec un potentiel de 65 Millions de dollars, la Côte d’ivoire (50 Millions de dollars), l’Ethiopie (42 Millions de dollars), la Guinée (37 Millions de dollars) et le Burkina Faso (28 Millions de dollars).