Un vent de fraîcheur souffle sur la Tunisie ce vendredi 21 juin. Adieu les chaleurs accablantes, les températures maximales oscillent désormais entre 26 et 33 degrés Celsius sur les zones côtières. Dans le reste du pays, le mercure grimpe encore un peu, se situant entre 34 et 39 degrés. Seule exception : le sud-ouest, où le sirocco fait rage, avec des pics à 42 degrés par endroits.

Côté ciel, pas de nuages à l’horizon ou presque, puisque le ciel est peu nuageux sur l’ensemble du territoire. Le vent, quant à lui, souffle du nord au nord-est sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud. Il sera assez fort, voire très fort près des côtes, et plus faible à modéré dans les terres. Attention aux rafales plus puissantes l’après-midi dans le sud, qui risquent de soulever du sable.

Enfin, la mer sera agitée, voire très agitée par endroits. Prudence donc si vous vous aventurez sur le littoral.