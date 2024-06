Températures : Baisse légère des températures, avec des maximales oscillant entre 32 et 37°C dans les régions côtières Est et entre 38 et 43°C dans le reste du pays.

Ensoleillement : Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent :

Direction : Secteur Sud-Est sur le nord et le centre, secteur Est sur le sud.

Intensité : Relativement fort près des côtes et sur le sud, où il peut occasionner des phénomènes locaux de sable. Faible à modéré ailleurs.

Mer : Moutonneuse dans le nord, peu agitée sur le reste des côtes.