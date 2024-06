La 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision organisé par l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU) sera ouverte avec un concert de la star libanaise Ragheb Alama le 26 juin à l’amphithéâtre romain de Carthage. Les recettes de la soirée iront au profit de la Palestine.

Quant à la soirée de clôture, elle sera assurée par l’Orchestre symphonique arabe dans un concert intitulé « Rouh el arab » le 29 juin au théâtre de l’opéra –cité de la culture Chedly Klibi.

Placée sous le signe du soutien à la Palestine, la 24ème édition du Festival de l’ASBU qui aura lieu du 26 au 29 juin 2024, consacrera, selon les organisateurs, une grande partie des activités à la cause palestinienne mettant en avant notamment le rôle historique joué par les médias palestiniens et arabes en général en portant à nu l’horreur des crimes israéliens.

Organisé en partenariat avec le ministère des affaires culturelles, l’Etablissement de la Télévision tunisienne, et avec la collaboration de l’Etablissement de la Radio tunisienne et l’Organisation arabe de communications par satellite Arabsat, le festival arabe de la radio et de la télévision a reçu 289 œuvres dans les compétitions principales et parallèles. Le nombre d’œuvres participant aux compétitions radiophoniques est de 142 œuvres, ce qui constitue la plus grande participation à cette course depuis le lancement du festival, dont 125 dans la compétition principale et 17 dans la compétition parallèle, selon les organisateurs. Le nombre de stations radio membres de l’Union participant à la compétition principale est de 20, ce qui constitue une première dans l’histoire du festival, outre 8 autres candidatures à la compétition parallèle, entre radios privées, radios internationales arabophones et sociétés de production.

Le nombre d’œuvres participant aux compétitions télévisées est de 147 œuvres, dont 108 à la compétition principale et 39 à la compétition parallèle.

20 organismes de télévision membres de l’ASBU participent dans le cadre de la compétition principale. 6 chaînes de télévision privées (via satellite) et 18 sociétés de production prennent part à la compétition parallèle.