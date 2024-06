Le ministre sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, participera à la conférence African Energy Week (AEW) : Invest in African Energy 2024, qui se tiendra du 4 au 8 novembre au Cap. Il y abordera le rôle essentiel du pétrole et du gaz dans la région MSGBC et présentera les opportunités d’investissement futures.

La participation de Diop intervient alors que le Sénégal célèbre une étape majeure dans son industrie énergétique avec le début de la production pétrolière du champ offshore Sangomar par Woodside Energy. Ce projet marque une avancée cruciale pour la sécurité énergétique du Sénégal et annonce une nouvelle ère d’industrialisation et de croissance économique. Le projet Sangomar, développé en partenariat avec Petrosen, vise à exploiter 230 millions de barils de pétrole brut avec une installation FPSO autonome d’une capacité de 100 000 barils par jour. À ce jour, 21 des 23 puits prévus ont été complétés.

En parallèle, le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, avance également avec l’arrivée récente du navire FPSO. Ce projet prévoit de produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, destinées à la consommation intérieure et à l’exportation. Le Sénégal prévoit aussi la construction d’une centrale électrique au gaz près de Saint-Louis, initialement de 250 MW, extensible à 500 MW, qui sera alimentée par le gaz du champ GTA. Un gazoduc de 400 km reliera GTA à Saint-Louis, Dakar et Mbour.

Le Sénégal a également fait des progrès avec le gisement de gaz Yakaar-Teranga, exploité par Kosmos Energy. Ce projet, l’une des plus grandes découvertes de gaz au monde, vise à produire 550 millions de pieds cubes de gaz par jour, destinés au marché intérieur, favorisant ainsi l’industrialisation et la production d’électricité.

Ces développements témoignent de l’engagement du Sénégal à exploiter ses ressources naturelles pour stimuler la croissance économique. NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie, a salué ces réalisations, soulignant le potentiel du Sénégal à devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l’énergie.

Lors de l’AEW 2024, le ministre Diop discutera des avancées significatives et des plans futurs pour assurer la sécurité énergétique et stimuler la croissance économique. Il mettra également en lumière les cadres réglementaires favorables aux investissements, consolidant la position du Sénégal comme centre énergétique clé dans la région MSGBC.