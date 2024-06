La Tunisie s’apprête à vivre une journée caniculaire ce mercredi 19 juin, avec des températures maximales pouvant atteindre 45°C dans certaines régions. Le mercure grimpera jusqu’à 38°C dans les zones côtières Est, tandis que les températures intérieures oscilleront entre 39°C et 45°C. Un vent de sirocco accentuera la sensation de chaleur.

Des orages attendus dans l’après-midi

Si l’après-midi s’annonce ensoleillée sur l’ensemble du pays, des nuages passagers pourraient faire leur apparition sur les hauteurs ouest du nord et du centre. Ces nuages pourraient donner naissance à des cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses.

Vent et mer

Le vent soufflera du sud sur le nord et le centre et de l’est sur le sud. Il sera généralement faible à modéré, mais se renforcera l’après-midi près des côtes nord et sur le sud, où des phénomènes locaux de sable sont possibles. La mer sera agitée dans le nord et peu agitée sur les côtes Est.