La production des pistaches dans le gouvernorat de Gafsa est estimée à 2 mille tonnes, au titre de cette année, en baisse de 800 tonnes par rapport à la saison écoulée.

Le chef de service de la production végétale au commissariat régional du développement agricole, Abdessatar Ghabtan, a indiqué, à l’Agence TAP, que cette baisse est due aux changements climatiques et au plan de fertilisation de la pistache.

Le gouvernorat de Gafsa est le premier producteur des pistaches à l’échelle nationale, suivi par le gouvernorat de Kasserine.

Les plantations des pistachiers s’étendent sur 22 mille ha et se répartissent entre 4500 ha en irrigué et 17500 ha en pluvial dans les délégations d’Om Larayes, Gafsa-nord, Sened, Zanouch, Sidi Yaich et El Guettar.