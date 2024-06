Après la réalisation du premier Rapport ESG en Tunisie (2021) conformément aux normes du guide ESG de la bourse de Tunis et aussi celui de 2022, PGH a annoncé lors de la communication financière qu’elle a tenu le mercredi 12 juin 2024, la réalisation de son 3ème Rapport extra financier ESG pour l’exercice 2023.

En effet et depuis des décennies, PGH joue un rôle actif en tant qu’entreprise écoresponsable et citoyenne ; il s’agit pour le Groupe d’une démarche qui a été inculquée, depuis bien longtemps, dans sa culture d’entreprise. En effet, dans le cadre de ses activités et de son développement, le Groupe veille, entre autres à travers ses investissements ciblés :

Préserver l’environnement et les ressources naturelles sur le long terme.

Donner au volet social toute sa dimension.

Poursuivre son engagement sociétal.

Renforcer continuellement la bonne gouvernance.

Respecter toutes la transparence et les bonnes avec toutes les parties prenantes partenaires.

Dans ce cadre une grande partie des investissements de PGH sont alloués pour garantir une industrie verte amie de l’environnement et respectueuse de la nature et aussi à des œuvres sociétales :

Industrie verte : PGH a adopté une politique environnementale visionnaire basée sur le développement d’une industrie verte, amie de l’environnement et respectueuse de la nature, visant à intégrer les considérations environnementales, climatiques et sociétales dans les activités de ses entreprises.

Cette politique environnementale est basée sur l’amélioration de l’efficacité de la production, de la performance environnementale, ainsi que sur la minimisation de l’impact sur l’environnement et des risques pour la santé.

Pour ce faire, PGH a misé sur l’utilisation plus efficacement des ressources, l’optimisation de l’utilisation productive des ressources naturelles, la réduction de la production de déchets et des émissions de gaz, la gestion écologique des déchets résiduels.

A l’issue de sa politique environnementale performantes et ses standards, PGH est classé premier groupe tunisien à utiliser la cogénération pour réduire la consommation énergétique dans plusieurs de ses sites de production et a pu récupérer grâce aux investissements programmés et l’expertise de ses cadres, les émissions de CO2 et la chaleur dégagée de ses chaines de production, pour produire de l’électricité ce qui constitue une première en Tunisie et une fierté nationale depuis plus de deux décennies.

Bilan et empreinte carbone :

La stratégie bilan et empreinte carbone de PGH est basée sur deux axes principaux :

1-Réduire les émissions CO2 de production et arriver à un bilan carbone neutre d’ici quelques années et à cet effet en 2023 les réductions à partir :

Photovoltaïque = 36 38 Tonne/An

Des Projets d’actions d’efficacité Énergétique = 7364 Tonnes

Des Projets de Cogénération = 40 347 Tonne/An

Objectifs à l’horizon 2030 :

Projets de Photovoltaïque = 41 000 Tonne/An

Projets d’actions d’efficacité Energétique = 24 000 Tonne/An

Projets de Cogénération = 62 000 Tonne/An

2-Réduire l’empreinte carbone de ses produits conformément aux nouvelles exigences de l’union Européennes : les mécanismes d’ajustements carbone aux frontières MACF, et PGH a commencé par son pôle acier.et le bilan carbone de plus de 40 de ses filiales.

PGH a déjà lancé sa propre entreprise d’installation de panneaux photovoltaïques (NOVA GREEN VOLT) afin de satisfaire ses besoins en équipant les toitures de ses bâtiments d’élevage avicoles par des panneaux solaires photovoltaïques et aussi les demandes externes, en 2023 plus de 22 924 m2 ont été installés et 66.872 m2 sont programmés pour 2024.

PGH a déjà commencé l’équipement de toitures de ses bâtiments d’élevage avicoles par des panneaux solaires photovoltaïques

Valorisation des déchets de production :

En outre, PGH a mis en place une politique de valorisation des déchets basée sur la fabrication de divers produits à partir du papier recyclé, la mise en place du tri sélectif systématique dans toutes ses filiales, l’équipement des unités de production de stations d’épuration et de recyclage. La capacité de traitement de ces stations d’épuration est d’environ 1 246 000 m3 par année (2023) etla quantité totale des eaux réutilisées dans le Groupe Poulina (irrigation et industrie) s’élève à 661 652 m3 ce qui représente un Taux Réutilisation total Groupe de 65,65% tandis que l’Objectif National de Réutilisation est de : 50% et un taux de conformité des stations d’épuration de 83,5%.

Sociétal :

Par ailleurs PGH à traversla fondation Poulina pour le savoir est partenaire stratégique du ministère de l’éducation et soutienne l’effort national de rénovation d’écoles et a aussi permis à plusieurs dizaines de milliers d’élèves des régions démunies d’accéder aux parc Carthage Land.

Enfin PGH est le premier groupe tunisien à réaliser le guide ESG exigé par la bourse de Tunisiedepuis 2022

Tous ces excellents résultats environnementaux et sociétaux confirment le statut d’entreprise écoresponsable et citoyenne de PGH et ont permis à deux de ses filiales ELMAZRAA et Briqueterie Jebel Ouest de décrocher le prix de meilleures entreprises ESG en Tunisie 2022 et 2023.