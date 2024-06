Mardi 18 juin 2024 14h (heure de New York), Nvidia a surpassé Microsoft en termes de capitalisation boursière, atteignant 3 349 milliards de dollars, contre 3 314 milliards pour Microsoft et 3 274 milliards pour Apple. Cette avancée fait de Nvidia la première entreprise cotée en Bourse au monde, une première historique.

Les trois géants étaient au coude-à-coude ces dernières séances pour décrocher ce titre. Nvidia a pris une légère avance grâce à une hausse de 3,89% de son cours, tandis que Microsoft et Apple ont respectivement reculé de 0,56% et 1,39%.

Nvidia a vu ses résultats exploser grâce à l’essor de l’intelligence artificielle (IA) générative. Ses processeurs graphiques (GPU) sont essentiels pour l’entraînement et le développement des modèles d’IA comme ChatGPT. Lors de ses derniers résultats trimestriels, Nvidia a annoncé une augmentation de ses revenus de 262% et une multiplication par sept de son bénéfice, atteignant 14,9 milliards de dollars.

Les investisseurs continuent de miser sur la durabilité de l’ère de l’IA, anticipant une demande croissante pour les puces de Nvidia.

Les concurrents de Nvidia, tels qu’AMD, peinent à suivre le rythme. Nvidia a pris une avance d’un à deux ans avec sa nouvelle architecture de puces, Blackwell.

Les actionnaires de Nvidia en profitent aussi

“Personne n’a autant profité de l’ascension fulgurante de Nvidia que Jensen Huang. Il y a cinq ans, sa fortune était estimée à 4 milliards de dollars, ce qui le plaçait au 546e rang du classement des milliardaires de Forbes. Il y a un peu plus d’un an, sa fortune était de 21 milliards de dollars et il était à la 76e place du classement. Aujourd’hui, alors que la capitalisation boursière de Nvidia dépasse les 3 200 milliards de dollars, il est la 12e personnalité la plus riche de la planète, avec une fortune de 115 milliards de dollars, principalement grâce à sa participation de près de 4 % dans la société”, souligne le site Forbes.