Dans une démarche visant à renforcer le paysage de la cybersécurité en Tunisie, L’association RECONNECTT, le réseau de l’élite tunisienne à l’étranger, vient de lancer Tunisia CyberShield, une initiative dédiée à l’amélioration des capacités de la Tunisie dans le domaine de la cybersécurité.

Tunisia CyberShield est un forum de discussion et une plateforme collaborative réunissant une vingtaine d’experts tunisiens en cybersécurité avec des profils variés. Dans le groupe figure des chercheurs des universités, mais également des dirigeants, des praticiens, des startupers et passionnés afin de mettre en valeur et d’améliorer les capacités de la Tunisie dans le domaine de la cybersécurité. En outre, le réseau de la Tunisia CyberShield s’étend sur l’Europe et les pays nord-américains, en plus des experts tunisiens résidents en Tunisie.

La réunion inaugurale de la Tunisia CyberShield s’est tenue le 13 Juin 2024 à distance. Une feuille de route proposée par le Dr. Sami Ayari, président et fondateur de RECONNECTT, Co-fondateur du Tunisian AI Socie.ty et son coordinateur général.

Les membres de Tunisia CyberShield présents ont discuté, sur la base d’une feuille de route proposée par le modérateur. La discussion a porté sur l’objet du réseau, sa stratégie globale ainsi que sur ses axes d’action sur le court et le moyen terme.

Tunisia CyberShield entreprendra une analyse approfondie du paysage actuel de la cybersécurité en Tunisie, englobant les politiques, les réglementations, les infrastructures, les compétences, les implications économiques et l’alignement entre la recherche scientifique et les pratiques industrielles.

Les objectifs à court et à long terme portent sur les priorités à fixer, les compétences clés à identifier, un plan d’action complet à élaborer et les groupes respectifs de travail à composer.

Un intérêt particulier a été porté sur les impacts de l’IA pour la cybersécurité et les campagnes de sensibilisation des citoyens, des décideurs et des parties prenantes du secteur économique sur le rôle crucial de la cybersécurité, en plaidant pour l’adoption d’une stratégie nationale claire.

Le comité du Tunisia CyberShield sont :

Dr. Sami AYARI, Président et fondateur de RECONNECTT & Coordinateur général du Tunisian AI Society, France

Prof. Mohamed MEJRI, ing. jr, Professeur titulaire en sécurité informatique à la

faculté des sciences et de génie, ULaval, Canada

Dr. Sana BELGUITH, Assistant Professor (Lecturer) in Cybersecurity, University of

Bristol, UK