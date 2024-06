Le mercure grimpera de manière significative ce mardi en Tunisie, avec des températures maximales atteignant 38°C dans les régions côtières Est et s’élevant jusqu’à 45°C dans le reste du pays. Ce temps chaud sera accompagné d’un vent de sirocco, accentuant la sensation de chaleur.

L’après-midi, des nuages passagers, parfois denses, apparaîtront sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre. Ces nuages pourraient donner lieu à la formation de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur Sud sur le Nord et le Centre et du secteur Est sur le Sud. Il sera relativement fort à proximité des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à très agitée dans le Nord et peu à localement agitée sur le reste des côtes.