Le Desk Europe Créative Tunisie a annoncé la tenue d’une rencontre en ligne autour du thème “Creative Europe au-delà de l’UE” prévue mercredi prochain, 19 juin, de 10h00 à 12h30 sur la plateforme Zoom.

L’événement est organisé par les bureaux Creative Europe Desks d’Albanie, d’Arménie, de Bosnie-Herzégovine, de Géorgie, du Kosovo, du Monténégro, de Macédoine du Nord, de Serbie, d’Ukraine, de Tunisie et d’Allemagne. De nouvelles opportunités de coopération seront offertes aux participants dans “Creative Europe au-delà de l’UE” qui se concentrera sur ces pays faisant tous partie du programme de financement culturel de Creative Europe CULTURE de l’UE.

Les artistes et créateurs culturels qui souhaitent participer auront l’occasion de découvrir une organisation culturelle de chaque pays et à en apprendre davantage sur la scène culturelle locale et les opportunités de coopération. Un bref aperçu du programme Creative Europe Culture et du régime de financement des projets de coopération européens est également au menu.

Europe Creative est le programme-cadre de la Commission Européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l’audiovisuel. La Tunisie est le seul pays arabe, africain et sud-méditerranéen à faire partie d’Europe Créative. La Tunisie avail adhéré à ce programme qui s’étend au-delà de l’UE, en juillet 2017.

Creative Europe Culture est le programme de financement culturel de l’Union Européenne (UE) qui soutient les projets transfrontaliers avec au moins trois partenaires issus de trois pays différents. Les organismes publics et privés actifs dans les secteurs de la création peuvent demander un financement avec l’aide des bureaux Europe créative, établis dans tous les États membres de l’UE et dans les pays tiers associés au programme.

Le Desk Europe Créative Tunisie assure la gestion de ce programme en Tunisie, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. Il propose un accompagnement aux créateurs dans leur démarche et les aidera à trouver des partenaires pour leurs projets de coopération.

Après une première phase de 2014 à 2020, la Tunisie avait adhéré à la 2ème phase du programme Europe Créative 2021-2027 présentée aux « Rencontre Europe Créative », les 28 et 28 mai 2021, à Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd. La Commission Européenne avait annoncé un budget total pour Europe créative pour la période 2021-2027 qui s’élève à environ 2,4 milliards d’euros, soit une augmentation de 63% par rapport à la période 2014-2020.

Le programme comprend trois volets: le volet Culture couvre tous les domaines des secteurs de la culture et de la création, à l’exception des secteurs de l’audiovisuel et des médias d’information; le volet Media soutient les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma; et le volet Transsectoriel offre des possibilités de collaboration transsectorielle.

La Commission Européenne propose un outil interactif en ligne baptisé CultureEU qui facilite l’accès aux divers programmes de financements dédiés aux acteurs des secteurs culturels et créatifs. CulturEU est un guide de financement qui est régulièrement mis à jour. Les nouveaux appels à projets sont publiés en vue de faciliter la recherche de l’offre adéquate.