Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé la tenue d’une masterclass de piano avec Gabriela Quel, pianiste argentine, qui aura lieu le 21 juin 2024 à la Cité de la culture à Tunis.

Cet évènement sera organisé par le Théâtre de l’Opéra en partenariat avec l’Ambassade d’Argentine à Tunis. Pour plus de détails sur le dossier de candidature, les artistes intéréssés sont appelés à suivre le lien suivant : httpss://forms.gle/SkQzmCxk48mRr54i7

Pianiste argentine née à Buenos Aires, Gabriela Quel découvre le piano à l’âge de cinq ans. En 1992, elle obtient le titre de Professeur Supérieur de Piano avec la plus haute distinction au Conservatoire National Supérieur de Musique de Buenos Aires. Elle obtient une bourse du ministère de la Culture argentin pour poursuivre ses études à Paris avec Emile Naoumoff et Atty Lengyel au Conservatoire Russe Sergei Rachmaninov, bénéficiant à l’occasion de master-classes, des conseils de Menahem Pressler, György Sebök, Manuel Carra, Marta Sosinska, Rosalyn Turek et Jean Fassina.

En tant que soliste, elle fait ses débuts sur la scène de Radio Nacional de Buenos Aires à onze ans. En 2015, elle intègre la Brussels Philharmonic Orchestra avec laquelle elle joue régulièrement sur les scenes belges. Artiste polyvalente, elle collabore dans la création de divers spectacles comme “Tango mon amour” (Opéra de Hanovre, Allemagne), “Omoi” (en tournée au Japon), “Allô” avec l’auteur et metteur en scène Stéphan Druet (Prix Molière, 2018) et “Manuel de Falla” en collaboration avec la Brussels Philharmonic Orchestra. Elle intègre régulièrement le Jury du Concours National de Piano du Maroc et celui du Concours International de Piano de Viseu (Portugal).