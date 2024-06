En marge de sa participation à la 112e session de la Conférence internationale du travail (CIT), qui s’est tenue les 13 et 14 juin à Genève, en Suisse, le ministre des affaires sociales, Kamel Madouri, s’est entretenu avec nombre de ses homologues de pays frères et amis.

Ces rencontres ont porté sur la nécessité de développer davantage les relations de coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment du travail, des relations professionnelles, de la santé, de la sécurité au travail et de la sécurité sociale.

Madouri s’est entretenu en présence du représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies et des institutions spécialisées, sabri bachtobji, avec le ministre syrien du travail et des affaires sociales, la ministre italienne du travail et de la politique sociale, le secrétaire d’État suisse au travail et le vice-ministre turc du travail et de la sécurité sociale.

Lors d’une réunion portant sur l’appui à la Coalition mondiale pour la justice sociale, une initiative de coopération novatrice lancée par l’OIT en vue de lutter contre les déficits de justice sociale et d’accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, des Objectifs de développement durable et de l’Agenda du travail décent, Madouri a rencontré le ministre du travail de la Namibie et le ministre du travail et de la protection sociale du Kenya.

Au terme de sa participation à la 112ème session de la Conférence internationale du travail, le ministre des affaires sociales s’est rendu, vendredi, à Dar Ettounsi à Genève. Il a, à cette occasion, souligné la nécessité d’élaborer une nouvelle vision à la hauteur des changements structurels et des transformations profondes que connaît la diaspora tunisienne.