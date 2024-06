Nous avons demandé à Google Gemini et à ChatGPT de nous aider à repérer des incohérences dans un texte d’une agence de presse (dans ce cas, un texte, sur l’endettement de l’Espagne). Nous soupçonnons au moins une erreur dans les chiffres.

Notre question à l’IA : vous pouvez m’aider à repérer des incohérences dans le texte suivant?

La dette de l’ensemble des administrations publiques espagnoles, selon le protocole sur les déficits excessifs, s’élevait à 1.613 milliards d’euros au premier trimestre de l’année, soit 109 % du PIB, d’après les données de la Banque d’Espagne.

Le chiffre de 109 % du PIB est supérieur de 1,3 point à celui de la fin de l’année 2023 et, en termes absolus, la dette publique a augmenté de 5,1 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le gouvernement a fixé un objectif de dette publique pour cette année de 106,3% du PIB, ce qui signifie que le taux du premier trimestre dépasse déjà l’objectif pour l’ensemble de l’année.

En ce qui concerne l’évolution de la dette des différents sous-secteurs des administrations publiques, le solde de la dette de l’ensemble de l’administration centrale s’élevait à 1.474.000 milliards d’euros en mars 2024, ce qui représente 99,6 % du PIB et une augmentation de 6,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour sa part, la dette des communautés autonomes a atteint 329 milliards d’euros entre janvier et mars, soit 22,2 % du PIB, avec une augmentation de 2 % d’une année sur l’autre ; tandis que la dette des entreprises locales s’est élevée à 23 milliards d’euros, ce qui représente 1,6 % du PIB et 0,4 % de plus que le solde enregistré l’année précédente.

Enfin, le solde de la dette des administrations de sécurité sociale s’est élevé à 116 milliards d’euros, soit 7,8 % du PIB, avec une croissance de 9,4 % d’une année sur l’autre.

Réponse de ChatGPT > Voici quelques incohérences et erreurs dans le texte :

Incohérence des unités : “Le solde de la dette de l’ensemble de l’administration centrale s’élevait à 1.474.000 milliards d’euros en mars 2024, ce qui représente 99,6 % du PIB.” Il est peu probable que la dette de l’administration centrale soit de 1.474.000 milliards d’euros. Il s’agit probablement d’une erreur de frappe et le chiffre correct devrait être 1.474 milliards d’euros. Incohérence des chiffres : “La dette des communautés autonomes a atteint 329 milliards d’euros entre janvier et mars, soit 22,2 % du PIB.” Si le PIB est pris comme référence pour les pourcentages, il faut s’assurer que les pourcentages de chaque sous-secteur (administration centrale, communautés autonomes, entreprises locales, administrations de sécurité sociale) totalisent environ 109 % du PIB (la dette totale par rapport au PIB). Chiffres non cohérents avec le PIB global : Les pourcentages du PIB donnés pour chaque sous-secteur semblent élevés par rapport à la dette totale de 109 % du PIB. Par exemple, 99,6 % (administration centrale) + 22,2 % (communautés autonomes) + 1,6 % (entreprises locales) + 7,8 % (sécurité sociale) totalisent 131,2 %, ce qui dépasse largement le 109 % annoncé pour la dette totale.

Suggestions de corrections

Correction des unités : “Le solde de la dette de l’ensemble de l’administration centrale s’élevait à 1.474 milliards d’euros en mars 2024, ce qui représente 99,6 % du PIB.” Revoir les pourcentages : Vérifier et corriger les pourcentages du PIB pour chaque sous-secteur afin qu’ils soient cohérents avec la dette totale de 109 % du PIB.

Dans sa réponse, Gemini a eu tendance à analyser l’endettement de l’Espagne. C’est ChatGPT qui a fourni la réponse attendue à notre requête.