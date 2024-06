La dette de l’ensemble des administrations publiques espagnoles, selon le protocole sur les déficits excessifs, s’élevait à 1.613 milliards d’euros au premier trimestre de l’année, soit 109 % du PIB, d’après les données de la Banque d’Espagne.

Le chiffre de 109 % du PIB est supérieur de 1,3 point à celui de la fin de l’année 2023 et, en termes absolus, la dette publique a augmenté de 5,1 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le gouvernement a fixé un objectif de dette publique pour cette année de 106,3% du PIB, ce qui signifie que le taux du premier trimestre dépasse déjà l’objectif pour l’ensemble de l’année.

En ce qui concerne l’évolution de la dette des différents sous-secteurs des administrations publiques, le solde de la dette de l’ensemble de l’administration centrale s’élevait à 1.474 milliards d’euros en mars 2024, ce qui représente 99,6 % du PIB et une augmentation de 6,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour sa part, la dette des communautés autonomes a atteint 329 milliards d’euros entre janvier et mars, soit 22,2 % du PIB, avec une augmentation de 2 % d’une année sur l’autre ; tandis que la dette des entreprises locales s’est élevée à 23 milliards d’euros, ce qui représente 1,6 % du PIB et 0,4 % de plus que le solde enregistré l’année précédente.

Enfin, le solde de la dette des administrations de sécurité sociale s’est élevé à 116 milliards d’euros, soit 7,8 % du PIB, avec une croissance de 9,4 % d’une année sur l’autre.