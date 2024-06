Conscient de la nécessité de s’adapter aux nouvelles avancées technologiques, le gouvernement espagnol a mis en place une nouvelle stratégie relative à l’intelligence artificielle (IA), qui renforce la position de l’Espagne à la pointe de la technologie, promeut l’utilisation de la langue espagnole et des langues co-officielles dans les modèles d’intelligence artificielle et encourage leur application dans l’administration publique et les entreprises.

Cette stratégie s’étendra sur la période 2024-2025 et est dotée de 1,5 milliard d’euros, provenant principalement du Plan de relance, de transformation et de résilience et de son addendum, en plus des 600 millions d’euros déjà mobilisés à cet effet.

Elle donne une continuité et renforce la stratégie d’intelligence artificielle (ENIA) publiée en 2020, conformément au Plan de récupération, de transformation et de résilience (PRTR), et l’adapte aux nouvelles avancées technologiques. La promotion de l’intelligence artificielle est également incluse dans l’Agenda de l’Espagne numérique 2026 en tant qu’élément transversal clé pour transformer le modèle de production et stimuler la croissance de l’économie espagnole.

Il s’agit d’un plan conçu pour développer et étendre l’utilisation de l’intelligence artificielle de manière transparente et éthique, et qui vise à faciliter son utilisation dans les secteurs public et privé.

La stratégie Intelligence Artificielle 2024 s’articule autour de trois axes, plus particulièrement le renforcement du déploiement de l’IA dans l’ensemble de l’économie. Ainsi, l’exécutif s’engage à renforcer les capacités pour répondre à la demande croissante de produits et de services d’intelligence artificielle dans quatre domaines : les supercalculateurs, les infrastructures cloud, les modèles de langage d’IA et le besoin de talents.

Le deuxième axe concerne la facilitation de l’application de l’IA dans les secteurs public et privé. Le secteur public devrait favoriser l’adoption de l’IA pour améliorer la prestation de services aux citoyens et servir de catalyseur du changement dans le secteur privé. À cette fin, l’administration générale de l’État encouragera, par l’intermédiaire d’un laboratoire d’innovation, les projets pilotes d’IA et les solutions innovantes. Elle développera également un modèle commun de gouvernance des données.

Pour promouvoir le développement de l’IA dans le secteur privé, le gouvernement a déjà lancé le programme Kit Consulting et élargi le programme Kit Digital.

Le troisième axe a pour objectif de promouvoir une IA transparente, responsable et humaniste, le but étant de parvenir à un large consensus social sur les utilisations de l’intelligence artificielle, ses limites et la manière dont les utilisateurs interagissent avec les développements de l’IA.

L’Espagne, par l’intermédiaire de l’Agence espagnole de supervision de l’IA (AESIA), créée en août 2023, vise à diriger l’utilisation d’une intelligence artificielle responsable, sûre et éthique, et à établir un cadre de gouvernance qui garantisse les plus hauts niveaux de transparence et de fiabilité.

Pour garantir une utilisation sûre de l’IA comme un élément de confiance essentiel pour la transformation technologique de l’économie, le gouvernement espagnol a élaboré une loi sur la cybersécurité afin de fournir un cadre clair et complet pour développer la cybersécurité nationale en améliorant la protection des systèmes d’information, des réseaux et des données.

L’exécutif ibérique propose également des actions visant à encourager l’innovation, la collaboration et l’adoption de technologies d’intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité par l’intermédiaire de l’Institut national de cybersécurité (INCIBE).

En outre, l’Agence espagnole de supervision de l’intelligence artificielle (AESIA), pionnière en Europe, est essentielle pour définir les bonnes pratiques en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle et garantir l’évaluation des modèles développés. Elle veillera également au respect des normes harmonisées en matière d’IA prévues par la législation européenne.