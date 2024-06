Des algues marines microscopiques peuvent aider à protéger et à prévenir les problèmes de santé grâce à des compléments nutritionnels naturels, selon Manel Gazbar, qui supervise la production et la promotion de ces produits à la ferme Jinen Al Hayat, dans le gouvernorat de Gabès.

Ces compléments sont destinés aux sportifs, aux femmes encseintes et aux enfants et peuvent être pris par les personnes souffrant de carences minérales et énergétiques, a-t-elle déclaré à l’Agence TAP en marge de sa participation à une exposition dans le cadre des journées nationales de valorisation des résultats de la recherche scientifique tenues récemment à Tunis.

Ces compléments contiennent jusqu’à 65 % de protéines, a-t-elle indiqué, précisant que des analyses ont prouvé l’efficacité des algues pour immuniser l’homme.

La ferme qui produit ces compléments a conclu un accord avec l’Institut Pasteur pour combiner le nitrate d’argent avec des algues biologiques afin de se protéger contre une bactérie présente dans l’environnement naturel qui s’attaque aux humains et aux animaux et qui a un impact négatif sur la fertilité, et ce, dans le cadre d’un projet qui vise à fournir une alternative aux antibiotiques, selon Sabrine Zaidi, médecin à l’Institut.