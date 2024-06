La ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui a présidé, vendredi, une manifestation consacrée à l’inauguration d’une école écologique environnementale à l’école primaire “El Intilaka” sise à Ghar El Melh (gouvernorat de Bizerte), qui fait partie du projet “Protection du climat à travers l’économie circulaire en Tunisie (PROTECT) mis en œuvre par l’Agence nationale de Gestion des déchets (ANGED) en partenariat avec l’Agence allemande pour la coopération internationale, (GIZ).

Le programme de cette manifestation qui coïncide avec les événements de la journée nationale et internationale de l’environnement, comprend des ateliers techniques, environnementaux, culturels et de sensibilisation avec la participation du club de l’environnement, des associations environnementales et du corps éducatif de l’école, ainsi que des présentations et des interventions d’un certain nombre d’experts dans le domaine sur l’importance de l’économie circulaire dans la réduction du changement climatique et sur la façon de valoriser et de transformer les déchets en des œuvres artistiques et créatives.

Un exposé a été également présenté sur l’importance du système agricole et environnemental dans la ville de Ghar El Melh et son rôle dans la mise en place d’une économie circulaire réussie et efficace.

La ministre de l’Environnement a, à cette occasion, souligné que cette initiative est un success- storie dans la région, en particulier dans la ville de Ghar El Melh, qui a pris une dimension environnementale et fait écho, à l’échelle internationale Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de transition écologique.