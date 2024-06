Une nouvelle convention cadre de partenariat et de collaboration entre le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et l’Association tunisienne des Villages d’Enfants SOS (ATVESOS) vient d’être signée sous l’égide de la Ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Mme Amel Belhaj Moussa.

Néji Ghandri, Président du CBF et M. Mohamed Megdich, Président de l’ATVESOS, ont convenu notamment d’une collaboration destinée à soutenir les actions de l’Association. La convention porte sur l’incitation du secteur bancaire et financier à parrainer des enfants des quatre villages (Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda) et à encourager leurs collaborateurs à devenir parrains. L’accord stipule l’engagement du CBF à soutenir les activités et les programmes de l’association afin de l’aider à mener à bien ses missions.

Lors de la cérémonie, Mme Amel Belhaj Moussa a déclaré : « La responsabilité sociale de l’Etat est un fait en Tunisie étant donné sa contribution en faveur des familles, des personnes âgées et de l’enfance. Nous comptons aussi sur les banques et les établissements financiers, qui jouent un rôle prépondérant au profit de l’économie tunisienne, pour qu’ils renforcent et consolident davantage leur engagement social ».

De son côté, M. NéjiGhandri a indiqué que cette signature aligne les actions du secteur bancaire et financier sur les principes et les objectifs internationaux ODD adoptés, en renforçant la mission du secteur en faveur des enfants sans soutien familial et en contribuant à une société plus juste et inclusive.

« Cette collaboration met en lumière l’importance d’une approche holistique pour la promotion et la protection des droits humains, en reconnaissant que les aspects sociaux, économiques et financiers sont étroitement liés et doivent être abordés de manière intégrée pour garantir un impact durable et positif sur la vie des enfants vulnérables », a ajouté le Président du CBF.

Il est à souligner queplus de 3500 enfants bénéficient des services de l’Association tunisienne des Villages d’Enfants SOS. Son Président, M. Mohamed Megdich,a considéré que la convention signée avec le CBF, qui s’inscrit dans le cadre de la 2e édition de la « La Bourse du cœur », allait permettre de « bâtir l’avenir des enfants ».

Sous le slogan « Construire un village d’enfants, un projet de vie», « La Bourse du cœur » est une action de l’ATVESOS qui vise à mobiliser des fonds pour pouvoir récupérer, le plus rapidement possible, un foyer assurant une prise en charge pour des enfants et des jeunes en situation précaire.

Lors de la première édition qui avait eu lieuen avril 2023, l’Association avait déjà signé un premier accord de partenariat et de coopération avec la Bourse de Tunisqui s’inscrit dans le même cadre.

Son Directeur Général, M. BilelSahnoun, apportant son appui à l’initiative, aindiqué : « Les banquiers et les représentants des différents établissements financiers sont avertis et engagés envers les causes sociales. Ils sont également capables de relever les défis et d’aider l’Association à réaliser rapidement le Village SOS de Siliana et pourquoi pas avancer sur d’autres projets dans d’autres régions ».

Le projet sur lequel l’Association travaille pour la reconstruction du Village SOS de Siliana aujourd’hui délabré, lequel a beaucoup donné à l’enfance dans la région. L’architecteayant élaboré le plan en est l’exemple puisqu’elle est issue de ce village qui assurera le soutien à 600 enfants de la région nord-ouest. Le nouveau projet est composé notamment d’une zone de logement, d’un espace communautaire (salle de sport, clubs et bibliothèque digitale), d’une administration et d’un espace extérieur.