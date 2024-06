Les résultats d’admissibilité aux concours des grandes écoles françaises viennent de tomber, et c’est une nouvelle fois une consécration pour l’IPEST. L’établissement affiche des résultats d’excellence, avec un nombre record d’admissibles dans les concours les plus prestigieux.

Une moisson exceptionnelle

Cette année, les élèves de l’IPEST ont brillé de mille feux, en décrochant des places d’admissibilité dans les concours les plus sélectifs. Parmi les faits marquants :

11 admissibles au concours X-ENS , dont 3 à l’illustre École Normale Supérieure (ENS-Ulm). Ce résultat exceptionnel témoigne de la qualité de la formation dispensée à l’IPEST, qui permet aux élèves de se hisser parmi les meilleurs de leur génération.

45 admissibles au CCMP (Concours Commun Mines Ponts) , confirmant la réputation de l'IPEST dans le domaine des sciences et de l'ingénierie.

64 admissibles au CCS (Concours Centrale Supelec), démontrant la capacité de l'IPEST à former des ingénieurs de haut niveau, capables de relever les défis les plus complexes.

Un succès collectif

Ces résultats exceptionnels ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d’un travail acharné et d’une synergie remarquable entre les élèves, l’équipe pédagogique et l’administration de l’IPEST.

Des élèves talentueux et motivés : Les élèves de l’IPEST sont triés sur le volet et bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de leur scolarité. Leur engagement et leur persévérance sont des éléments clés de leur réussite.

Une équipe pédagogique hors pair : Composée d’enseignants-chercheurs de renom, l’équipe pédagogique de l’IPEST met tout en œuvre pour transmettre aux élèves les connaissances et les compétences nécessaires pour exceller dans les concours les plus exigeants.

Une administration efficace et dévouée : L’administration de l’IPEST joue un rôle essentiel dans le bien-être des élèves et leur réussite scolaire. Elle veille à leur fournir un cadre d’apprentissage optimal et un soutien logistique irréprochable.

Vers de nouveaux sommets

Ces excellents résultats d’admissibilité constituent une source de grande fierté pour l’IPEST et confirment sa position d’établissement d’enseignement supérieur d’excellence. L’équipe pédagogique et administrative est déterminée à poursuivre sur cette lancée et à accompagner les élèves vers de nouveaux sommets.

La bataille de l’oral n’est pas encore gagnée, mais l’IPEST est confiant dans les capacités de ses élèves et les encourage à poursuivre leurs efforts avec détermination et persévérance.