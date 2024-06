Le mercure s’apprête à grimper en flèche en Tunisie ce vendredi ! Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), les températures maximales atteindront entre 27 et 32 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 33 et 38 degrés dans le reste du pays. Dans l’extrême sud, les valeurs grimperont même jusqu’à 42 degrés, avec des coups de sirocco attendus localement.

Un ciel dégagé et un vent de l’est

Côté ciel, la journée de vendredi sera marquée par un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien. Le vent soufflera du secteur est, relativement fort près des côtes nord et au sud, avec des phénomènes de sable locales attendus dans le sud-ouest. Ailleurs, la vitesse du vent sera faible à modérée.

Mer localement agitée

En ce qui concerne la mer, elle sera localement agitée sur les côtes Est du pays.

Recommandations

Face à ces fortes chaleurs, il est recommandé de :

Boire beaucoup d’eau,

Eviter les sorties non nécessaires aux heures les plus chaudes de la journée,

Porter des vêtements légers et amples,

Se protéger du soleil avec un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire.

Attention aux coups de sirocco

Les coups de sirocco, caractérisés par un vent chaud et sec en provenance du sud, peuvent être particulièrement éprouvants. Il est important de se rafraîchir régulièrement et de rester vigilant si vous souffrez de problèmes respiratoires ou cardiaques.