La société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul (SRTGN), a réceptionné, jeudi, quatre nouveaux bus climatisés, d’une valeur totale de 3 millions de dinars, a annoncé, le président-directeur général de la SRTGN, Walid Kanaani.

Ce renfort intervient dans le cadre de la première tranche du programme de renforcement du parc de la société, avec 8 nouveaux bus, pour un coût total estimé à 6 millions de dinars, qui s’achèvera au cours de la première semaine du mois de juillet prochain avec la réception de 4 bus supplémentaires.

Dans une déclaration, jeudi aux médias, Kanaani a souligné que la société renforcera sa flotte, avant la fin du mois de décembre prochain, avec 19 nouveaux bus, d’une valeur totale estimée à 11 millions de dinars, considérant que la Srtgn a commencé à se redresser progressivement, d’autant que l’état de disponibilité du parc est estimé à 75%.

Concernant les préparatifs à la saison estivale, il a souligné que le parc sera appuyé par la mise à disposition d’entre 5 et 6 bus pour le transport entre Nabeul et Yasmine-Hammamet, de près de 10 bus pour la ligne Nabeul -Tunis, et d’un autre bus pour la ligne El Haouaria -Tunis.

Selon la même source, un programme a été élaboré pour renforcer le reste des lignes, à savoir, Kélbia -Tunis et Korba -Tunis, afin de répondre aux besoins des citoyens, notamment pendant la saison estivale.