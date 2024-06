PARIS, 13 juin (TAP) – La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, la tendance positive étant soutenue par un indicateur d’inflation aux Etats-Unis jugé rassurant alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé mercredi ses projections de réduction des taux directeurs.

Dans les premiers échanges, l’indice Dow Jones perd 116,55 points, soit 0,30%, à 38.595,66 points. Le Standard & Poor’s 500, plus large, progresse de 0,27% à 5.435,74 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,66%, soit 115,34 points, à 17.723,779.

Une heure avant l’ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que les prix à la production (PPI) dans le pays s’étaient contractés de 0,2% sur un mois et avaient ralenti à 2,2% en rythme annuel en mai. Ces deux données, plus faibles que prévu, ont légèrement ravivé l’espoir d’une baisse des taux de la Fed lors de la réunion des 30 et 31 juillet, la probabilité d’une telle mesure étant passée de 8% à 10%, selon le baromètre Fedwatch.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor, qui était en hausse avant la publication du PPI, s’est retourné, affichant désormais un repli de 2,6 points de base, à 4,2752%, contre 4,31% auparavant.

L’étroitesse des fluctuations dans l’obligataire témoigne cependant de la grande prudence des opérateurs de marché alors que la Fed a décidé mercredi de laisser ses taux directeurs inchangés et annoncé que ses responsables ne prévoyaient plus qu’une seule réduction de taux de 25 points de base pour cette année, contre trois auparavant.

“Le PPI est un bon chiffre cela confirme les propos de la Fed selon lesquels l’inflation a montré des signes de modération, mais il faut d’autres de signes de modération de l’inflation”, commente Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

“Mais nous allons dans la bonne direction et cela laisse présager une baisse des taux très probable en septembre”, a-t-il ajouté.

En Bourse, le secteur des semi-conducteurs (+1,76%) et celui des nouvelles technologies(+1,47%) profitent de cette perspective. Apple (+1,26%), qui a détrôné mercredi Microsoft (-0,13%) au rang de première capitalisation boursière mondiale, est encore recherché.

Broadcom s’envole de 15,28% après le relèvement de sa prévision de chiffre d’affaires annuel pour les puces destinées à l’intelligence artificielle. Dans son sillage, Nvidia prend 3,13%.

Tesla avance de 5,87% alors que les actionnaires du constructeur automobile ont approuvé le plan de rémunération de 56 milliards de dollars du directeur général, Elon Musk.

Côté baisse, Virgin Galactic plonge de 8,01% après l’annonce d’un regroupement d’actions à 1 contre 20.