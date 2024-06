Après une première aventure artistique, en 2023, intitulée “Les mots sur des choses”, un projet poétique interculturel, intersocial et intergénérationnel, qui se découvre en mots, en choses et en images entre la Bretagne et le Maghreb en général et la Tunisie en particulier, l’artiste breton de la compagnie rennaise “A l’Envers”, Adrien Lecoursonnais imagine un nouveau projet international d’échanges de courriers entre 60 jeunes et professeurs du Lycée Pilote de Sousse et du Collège Roquebleue à Saint-Georges-de-Reintembault, un village breton dans le nord-ouest de la France. Ce projet qui donne fruit à “Correspondances” sera visible du 14 au 28 juin 2024, à l’Institut français de Tunisie à Sousse.

L’exposition “Correspondances” est un projet d’art postal franco-tunisien réalisé après une série d’ateliers depuis le mois de novembre 2023 avec des élèves de Sousse qui ont été invités par leur professeure de français Wejdene Adoudi à participer à l’aventure imaginée par l’artiste Adrien Lecoursonnais, pour donner matière à des enveloppes/lettres et organiser un voyage à travers les créations d’art postal et de courriers insolites et attrayants pour raconter des récits de la vie quotidienne à travers l’art postal, considéré comme une intéressante dynamique pour les échanges de correspondances scolaires.

“Correspondances” donne à découvrir une création artistique qui questionne le quotidien de la jeunesse d’un petit village breton et une cité portuaire de l’autre côté de la Méditerranée, capitale du Sahel tunisien Sousse à travers une procession voyageuse proposant de restituer l’expérience des mois d’échanges.

Médiateur européen du patrimoine et poète urbain, Adrien Lecoursonnais a, lors de son séjour en Tunisie en 2022, collecté des objets et des éléments naturels sur lesquels il a écrit ses impressions de voyage en Tunisie. Il a rangé ces choses sur lesquels il a posé des mots dans de petites valises en carton qui deviennent pour lui des boîtes mémorielles, des caisses de collectionneur, de précieux coffres aux trésors ou encore un mini-théâtre d’objets. Ensuite, il est parti à la rencontre d’habitants, d’abord en Bretagne avec des personnes ayant des liens avec le Maghreb puis en Tunisie, au Cap Bon, Tunis et Sousse. Ils lui ont raconté des souvenirs et des histoires qui témoignent des choses de la vie ici, à Rennes, Saint-Malo, Brest, Lorient, ou là-bas, au Maroc, en Algérie, en Tunisie.

Sur les bords de la Méditerranée, Adrien et des jeunes d’une médina ont créé des compositions d’objets et il les a photographiées. Une sélection des paroles collectées a été alors réalisée pour accompagner ces images et des extraits ont été traduits en arabe dialectal tunisien et en kabyle, un dialecte tamazigh/berbère d’Algérie.

A l’été 2022, Adrien a été invité par la professeure d’arts plastiques Faïza Ouali pour rencontrer 60 enfants de ses cours en leur proposant de créer à la manière du projet : écrire sur des objets qu’ils ramènent de chez eux. Présentée à l’FT Sousse au mois de novembre 2022 dans le contexte du 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba, l’exposition “Les Mots sur des Choses” est considérée par certains comme “un projet de super-croisés de paroles qui circulent d’une personne à l’autre, d’un territoire à l’autre, d’une culture à l’autre : une expérience ».