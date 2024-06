Bolt Driver s’améliore et récompense la communauté des partenaires chauffeurs.

Bolt, le premier opérateur de solutions de transport en Afrique, a lancé Bolt Rewards. Ce programme de récompenses vise à distinguer la qualité exceptionnelle des expériences VTC fournies par ses partenaires chauffeurs. Avec son système de récompenses progressif et ses réductions intégrées, Bolt veut mettre à l’honneur et encourager sa communauté de partenaires chauffeurs et montrer sa reconnaissance pour leur engagement.

Les partenaires chauffeurs seront automatiquement inscrits à Bolt Rewards et accumuleront des points en fonction du nombre de courses terminées en un mois. Les quatre niveaux de récompenses par points incluent : Bronze, Argent, Or et Platine. Bolt Rewards permet d’apporter reconnaissance et récompenses aux partenaires chauffeurs, avec des encouragements et des réductions pour les aider à baisser leurs coûts d’exploitation et frais de réparation imprévus.

Salima Mekki, Directeur du pays chez Bolt explique : « Chez Bolt, nous comprenons le lien entre la satisfaction des partenaires chauffeurs et des utilisateurs. Avec Bolt Rewards, nous cherchons à honorer et encourager les partenaires chauffeurs qui fournissent aux utilisateurs des expériences VTC d’une qualité supérieure constante. Cette initiative témoigne de notre engagement à améliorer l’appli Bolt Driver et montrer notre reconnaissance envers la communauté des chauffeurs partenaires. »

Bolt Rewards s’inscrit dans la continuité de récentes mises à jour de l’appli Driver ayant pour but d’aider les partenaires chauffeurs à fournir une expérience VTC de qualité supérieure. La nouvelle fonctionnalité Driver Compliments offre aux partenaires chauffeurs motivation et reconnaissance pour service exceptionnel grâce à des notes et des commentaires positifs à la fin de chaque course. Enfin, avec de nouveaux avantages comme une indemnité pour les courses à longue distance d’approche, Bolt continue de proposer des opportunités de revenus plus flexibles aux partenaires chauffeurs et s’assure que les utilisateurs puissent accéder à nos services de VTC où qu’ils soient.

A Propos de Bolt :

Boltt est une plateforme de mobilité mondiale avec plus de 150 millions de clients dans plus de 45 pays et 500 villes en Europe et en Afrique. Nous proposons une gamme de produits de mobilité pour divers services et besoins.