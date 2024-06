Le ministre des affaires sociales Kamel Maddouri a souligné, hier mardi, au cours d’un entretien avec la directrice générale de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) Amy Pope, les relations de coopération entre la Tunisie et l’OIM et les moyens de les renforcer davantage.

Au cours de cet entretien tenu dans le cadre de sa participation à la 112e session de la conférence internationale du travail à Genève, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’adopter une nouvelle stratégie basée sur l’adéquation entre la migration et le développement et la mise en oeuvre d’un processus global ayant pour fondement des politiques efficaces et équitables pour la migration de la main d’oeuvre afin de protéger les droits des migrants et leur familles et consolider les efforts de développement global.

Il a appelé l’OIT à poursuivre ses efforts louables afin de faire de la migration une véritable opportunité de partenariat équitable entre tous les pays, précisant que la détermination de la Tunisie à honorer ses engagements internationaux émane de sa politique constante en faveur de la protection des droits des migrants.

Le ministre des affaires sociales a relevé l’importance de consolider le développement durable dans les régions qui connaissent un flux important de migrants, à travers l’autonomisation économique des tunisiens vivant dans des conditions précaires et le renforcement de l’employabilité à travers l’encouragement à la formation professionnelle et à l’initiative privée et ce, dans le cadre des accords bilatéraux sur la migration de la main d’oeuvre ou dans le contexte des politiques adoptées par les groupements régionaux.

De son côté, la directrice générale de l’OIM a passé en revue les différents programmes de son organisation qui visent à trouver des solutions permettant de satisfaire les demandes des migrants, soulignant la disposition de l’OIM à renforcer davantage la coopération avec la Tunisie en tant que partenaire stratégique dans ce domaine.