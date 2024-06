La 9ème édition des salons internationaux du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables (PETROAFRICA 2024) et de la Logistique et du Transport (LOGISTICA AFRICA EXPO 2024), prévus du 25 au 28 juin 2024 à Tunis, enregistrera la participation de 220 sociétés, a indiqué Basma Hamaidi, en charge de l’organisation des salons, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis pour présenter le programme des deux manifestations.

Lors des précédentes éditions, la foire se contentait de la présentation d’un forum scientifique, a-t-elle fait remarquer, précisant que cette édition enregistrera un élargissement de ses activités pour comporter des feuilles de route scientifiques, l’organisation des ateliers de travail consacrés à l’examen des questions du transport des produits dangereux et d’assurance, en plus de l’organisation des rencontres entre les participants et les experts.

Hamaidi a révélé que 40% des entreprises participantes sont des entreprises étrangères, dont 50% sont de la Libye. Les autres sont de l’Arabie Saoudite, de la Chine, de l’Inde, des Emirats arabes unis, de l’Algérie, de l’Italie, de la France, de l’Egypte, de la Turquie, du Nigéria, du Sénégal et de l’Angola.

Les principaux thèmes des salons sont l’hydrogène vert, la réduction des émissions de carbone, la technologie, l’énergie, et l’environnement.

La Tunisie compte parmi les Etats qui fournissent des services relatifs à l’énergie beaucoup plus qu’un pays producteur, a-t-elle signalé.

Ces deux manifestations permettront la conclusion de nouveaux partenariats, a encore dit Hamaidi, ajoutant que cet événement permet également de regagner la confiance des investisseurs notamment ceux qui ont quitté la Tunisie.

De son côté, le responsable à la compagnie pétrolière nationale de la Libye « La National Oil Corporation » (NOC) Mahboub Dridr a souligné la richesse du secteur, ouvert aux sociétés tunisiennes pour investir en Libye, notamment face à une réticence des sociétés étrangères qui ont désinvesti.

Il a relevé que les domaines de l’infrastructure de base, de la maintenance, de l’industrie pipeline et des énergies renouvelables, comptent d’importantes opportunités d’investissement.

Il a, par la même occasion, appelé les sociétés tunisiennes opérant dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables à réinvestir en Libye et à s’orienter notamment vers l’hydrogène vert, qui aura un rôle important dans la réalisation d’un progrès au niveau des techniques avancées dans le domaine de l’industrie du pétrole et du gaz en Libye et en Tunisie, ainsi qu’en Afrique .