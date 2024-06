Le programme “Aftercare” visant à accompagner et assister les entreprises étrangères en Tunisie a fait l’objet d’une conférence organisée, mercredi, à Tunis, en marge du Forum de la Tunisie sur l’Investissement “TIF 2024”, organisé à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

Soutenu par la Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, le programme “Aftercare” consiste à contacter de façon proactive les entreprises étrangères implantées en Tunisie, en vue de leur faciliter la réalisation d’opérations d’extension, avant même qu’elles ne rencontrent des difficultés, a indiqué à l’agence TAP, Jalel Tebib, Directeur Général de la FIPA, organisme qui met en œuvre ce programme.

Selon lui, 80% des investissements étrangers en Tunisie proviennent des opérations réalisées par des sociétés déjà établies en Tunisie. ” L’objectif du programme, qui a démarré en 2019, est de cibler les possibilités d’extension en Tunisie, avant même que des difficultés surgissent, selon des critères objectifs comme le chiffres d’affaires, le coût d’investissement, le montant d’exportation”, a-t-il dit.

Le directeur général de la FIPA a, dans ce contexte, fait savoir qu’une expérience pilote de ce programme a ciblé l’industrie automobile, un secteur qui intéresse les entreprises étrangères en Tunisie, précisant qu’une première liste potentielle de plus de 200 entreprises respectant les critères mentionnés a été établie. Et d’ajouter que le programme Aftercare sera généralisé à d’autres secteurs dont l’industrie aéronautique.

Plus de 3862 entreprises étrangères sont établies sur le marché tunisien, selon les chiffres de la FIPA. Elles représentent une part importante du paysage économique national, totalisant un montant d’investissement de l’ordre de 40229 millions de dinars et générant plus de 450 000 emplois directs dont beaucoup se spécialisent dans l’industrie des composants automobile et aéronautique, le secteur du numérique, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie pharmaceutique et les services, ainsi que dans d’autres secteurs économiques.

L’année 2023 a vu la création de 638 opérations d’investissement d’une valeur de plus de 1916,3 millions de dinars. Elles se répartissent entre 520 opérations d’investissement sous forme de projets d’expansion et 118 nouveaux projets.