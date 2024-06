Les tablettes professionnelles Galaxy Tab Active Samsung au cœur du succès de l’exposition « Notre-Dame de Paris, L’Exposition Augmentée ». L’exposition qui a ébloui Westminster Abbey à Londres s’installera au Musée national du palais de Corée à Séoul l’été prochain.

Créée par la start-up française Histovery avec le parrainage exclusif de L’Oréal Groupe et en partenariat avec Samsung Electronics, « Notre-Dame de Paris, L’Exposition Augmentée », rencontre depuis plusieurs années un vif succès grâce son expérience immersive inédite qui s’appuie sur les tablettes professionnelles Samsung Galaxy Tab Active[1]. L’exposition a fait le tour du monde et a déjà séduit plus d’un demi-million de visiteurs dans des villes comme Paris, Washington, Montréal, Dubaï. L’exposition qui vient de quitter l’Abbaye de Westminster à Londres arrivera à Séoul le 2 juillet prochain pour deux mois au Musée national du palais de Corée. Les Coréens et Coréennes auront ainsi le plaisir de découvrir l’un des plus célèbres monuments de France.

Une exposition physique et augmentée

« Notre-Dame de Paris, L’Exposition Augmentée » est une véritable plongée exclusive dans l’histoire de l’édifice, depuis la pose de la première pierre en 1163 jusqu’au chantier actuel de restauration à travers les bâtisseurs d’aujourd’hui. Elle a été conçue et produite par Histovery en collaboration avec l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et grâce au parrainage du groupe L’Oréal. Inédite en Corée, cette expérience allie scénographie physique et réalité augmentée par la toute nouvelle Galaxy Tab Active5 et la solution HistoPad, aux côtés de milliers d’autres tablettes Galaxy Tab Active Series fournies par Samsung et exploitées par Histovery pour tous ses projets.

Au sein du prestigieux Musée national du palais de Corée, ancienne demeure royale datant du XIVe siècle, petits et grands scanneront à l’aide des tablettes intuitives les 21 « portes du temps » pour accéder à de spectaculaires reconstitutions 3D à 360° de la cathédrale, à plusieurs moments clés de son histoire. À Séoul, les visiteurs auront même un accès exclusif à Notre-Dame de Paris telle qu’elle est aujourd’hui, en rénovation, puisque les contenus de l’HistoPad ont été mises à jour avec la restauration de la flèche, qui s’est déroulée en décembre dernier.

La technologie Samsung au service de l’Histoire

Cette expérience exclusive en Corée prend vie avec les tablettes professionnelles Galaxy Tab Active5 de Samsung qui capitalisent sur le riche héritage de Samsung en matière de création d’appareils durcis haut de gamme et qui sont équipées d’un écran immersif permettant d’exploiter pleinement le réalisme du contenu.

La Galaxy Tab Active5 est une tablette durcie conçue pour les environnements exigeants et pour résister à des conditions extrêmes[2]. Elle dispose d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68[3] et répond à la norme militaire MIL-STD-810H. Son format compact et ergonomique, associé à une conception robuste, lui permet de résister aux chutes accidentelles et aux environnements difficiles grâce à sa housse de protection.

Dotée de la puissance de traitement[4] et de la résolution[5] nécessaires pour restituer des reconstitutions 3D surprenantes de réalisme, la tablette Galaxy Tab Active5 donne vie au travail de recherche méticuleux mené par le comité d’experts scientifiques d’Histovery, offrant une expérience aussi immersive que pédagogique. Les visiteurs peuvent bénéficier d’une expérience visuelle très fluide grâce à son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz[6], ce qui contribue au réalisme des images. La batterie amovible longue durée de la tablette garantit une utilisation ininterrompue tout au long de la journée, grâce à la charge rapide[7], et permet de lire jusqu’à 16 heures de vidéo[8], soit l’équivalent de 3 à 4 visites.

« Nous sommes heureux de participer à ce projet ambitieux, en mettant notre technologie au service de l’Histoire. En créant cette expérience véritablement immersive, notre espoir est de faire revivre l’histoire célèbre de Notre-Dame de Paris au niveau mondial, en soutenant l’une des plus grandes histoires architecturales qui soient », déclare Frédéric Fauchère, directeur division mobilité B2B de Samsung Electronics France.

« Cette exposition augmentée parrainée par L’Oréal Groupe célèbre l’histoire extraordinaire et la splendeur de Notre-Dame de Paris. Grâce au format innovant de l’HistoPad, les visiteurs de tous âges peuvent plonger dans les 850 ans d’histoire de la cathédrale, revivre des moments historiques clés, depuis sa construction au Moyen-Âge jusqu’à sa reconstruction en cours aujourd’hui. Nous sommes très reconnaissants à Samsung d’avoir rendu cette exposition possible, et nous sommes honorés de la présenter au Musée du palais national de Corée, en particulier cette année qui sera marquée par la réouverture de Notre-Dame. » partage Bruno de Sa Moreira, co-fondateur, CEO d’Histovery.

L’exposition voyagera encore pendant toute la durée du chantier de restauration, et aura effectué une tournée dans 15 villes sur 4 continents avant la réouverture de la cathédrale au grand public prévue le 8 décembre 2024.

Découvrir l’exposition en vidéo

Découvrir les retours des visiteurs en vidéo

Informations pratiques

Du 2 juillet au 1er septembre 2024. Entrée gratuite pour tous les publics.

Horaires : ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Dernière entrée 1h avant la fermeture.

Pour accueillir au mieux les visiteurs coréens et étrangers, tous les contenus sont disponibles en 13 langues : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, italien japonais, polonais, portugais, russe, et tchèque.

Versions spécifiques pour les personnes à mobilité réduite et les personnes malvoyantes.

À propos de Histovery

Start-up French Tech & French Touch, Histovery est à la pointe de l’innovation avec la réalité augmentée au service de la valorisation du patrimoine. L’HistoPad, notre service évolutif de « Visite Augmentée » sur tablette, révolutionne l’expérience du visiteur in situ à travers des reconstitutions immersives à 360° et la manipulation interactive des contenus, toujours réalisés dans le respect rigoureux des connaissances scientifiques.

L’HistoPad est aujourd’hui disponible dans une vingtaine de sites de notre patrimoine, au service de plus de deux millions de visiteurs par an.

Plus d’informations sur www.histovery.com et www.notredameexpo.com

À propos du Musée national du Palais de Corée

Le Musée national du Palais de Corée, affilié au Service du patrimoine de Corée, a ouvert ses portes le 15 août 2005 pour commémorer le soixantième anniversaire de l’indépendance de la Corée par rapport à la domination coloniale japonaise. Il abrite et expose quelque 88 000 objets liés à la cour royale de Joseon et à la cour impériale coréenne. Dans le but de transmettre l’importance historique et culturelle des familles royales de Joseon et impériales de Corée, le musée conserve et restaure scientifiquement et systématiquement sa collection et organise diverses expositions connexes ponctuelles. Il propose également une série de programmes éducatifs et s’efforce de dynamiser les échanges avec d’autres institutions, tant en Corée qu’à l’étranger. Plus d’informations sur https://www.gogung.go.kr.

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travelretail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

[1] Galaxy Tab Active3 et Tab Active5. DAS Galaxy Tab Active 3 Wi-Fi tronc : 0,411 W/kg ; DAS membres : 0,411 W/kg. DAS Galaxy Tab Active5 Wifitronc : 0.555 W/Kg, membres : 0.555 W/Kg

[2] Conforme à la norme militaire américaine MIL-STD-810H. La norme MIL-STD-810H est une certification conçue par l’armée américaine pour évaluer avec précision la résistance des terminaux à des conditions extrêmes (humidité, vibration, altitude, gel, dégel…). L’utilisation dans le monde réel diffère des conditions environnementales spécifiques utilisées dans les tests MIL-STD-810G/H. Samsung ne garantit pas les performances des appareils dans toutes les conditions extrêmes.

[3] Certification IP68 (étanche à l’eau, la poussière et aux produits désinfectants). Résiste à l’eau jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes. Résistance aux chutes jusqu’à 1,2 m de l’appareil seul et jusqu’à 1,5 m avec la coque de protection. Les résultats des tests de chute sont basés sur les tests internes du laboratoire de recherche et développement de Samsung. Les méthodes d’essai comprennent un test de chute du terminal seul d’une hauteur de 1,2 mètre sur une dalle de béton recouverte par une planche de bois contre-plaqué.

[4] Processeur octa-core 5nm

[5] Résolution de l’écran : 1920 x 1200 (WUXGA).

[6] Le taux de rafraîchissement de l’écran varie en fonction de l’application utilisée, et certaines applications peuvent ne pas prendre en charge jusqu’à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement adaptatif prend en charge jusqu’à 120 Hz, ce qui permet d’ajuster automatiquement la fluidité des mouvements en fonction des besoins, tandis que le taux de rafraîchissement standard prend en charge un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz.

[7] Le chargeur rapide 15W est vendu séparément. De même que le rack de chargement. Le chargeur rapide 15W nécessite une connectique POGO ou un USB de type C.

[8] . La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Basé sur les résultats des tests internes de Samsung pour le temps de lecture vidéo sous des paramètres de test contrôlés. Les paramètres comprennent une version de l’appareil avant sa sortie, une batterie complètement chargée, un volume audio et des niveaux de luminosité par défaut, sans connexion Wi-Fi ou réseau mobile.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.