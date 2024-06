Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab, a souligné, dimanche soir, que l’année en cours connaitra l’Adoption du système de qualité dans les centres de formation professionnelle.

Lors de la clôture de la 45ème édition du Festival national culturel et sportif dédié aux jeunes de la formation professionnelle à Monastir, il a souligné que « le ministère et les différentes structures et institutions y afférents œuvrent à développer davantage le système de la formation professionnelle, lequel connaît chaque année l’ajout de nouvelles spécialités en fonction des exigences du marché du travail et des développements technologiques.

Il a, dans ce contexte, précisé que le ministère oeuvre notamment à inclure de nombreuses spécialités telles que l’intelligence artificielle.

Dhiab a souligné que les jeunes de la formation professionnelle ont prouvé qu’ils sont l’un des piliers du développement du pays tunisien et qu’ils sont créatifs dans les domaines culturel et sportif outre le domaine académique et de la formation.