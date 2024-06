Chez Ooredoo, donner la priorité à nos clients est au cœur de tout ce que nous faisons. Alors que nous lançons la 4ème édition de notre #Customerday, toutes nos équipes sont sorties du bureau pour aller à la rencontre de ceux qui comptent le plus : nos clients !

Être sur le terrain, à chaque point de contact, avec nos estimés clients est non seulement une partie essentielle de nos opérations, mais aussi une partie intégrante de notre ADN. Leurs commentaires et leurs expériences guident nos décisions et façonnent nos initiatives, ce qui nous permet de répondre à leurs attentes et de les dépasser.

Nous nous consacrons à l’écoute et à l’apprentissage, mais nous nous engageons avant tout à améliorer et à améliorer continuellement #CustomerExperience. Merci de Ooredoo Tunisie avoir choisi comme partenaire de confiance, Merci pour vos retours, nous apprécions chaque interaction !