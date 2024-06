Après une première escale en Tunisie en 2013, le Festival itinérant de musiques méditerranéennes et lusophones « Sete Sóis Sete Luas » ou “Sept soleils Sept lunes”, fruit d’une coopération italo-portugaise en 1993, revient cette année à Testour et à la Marsa avec trois soirées au rythme du fado portugais, un chant populaire urbain du Portugal, inscrit sur la liste représentative du patrimoine immatériel culturel de l’Humanité.

La première étape de ce festival pensé pour être organisé hors-capitales, aura lieu dans la pittoresque ville de Testour (10 juin), suivie par des performances à Tunis (11 et 12 juin) à l’espace l’Agora, en plein cœur de la Marsa.

Le concert sera donné par la chanteuse Soraia Branco, une voix portugaise prometteuse du Fado accompagnée par Rui Poço à la guitare portugaise et João Domingo à la guitare.

L’événement est organisé par l’Ambassade du Portugal, l’institut Camões (destiné à la promotion de la cuture et de la langue portugaise), la municipalité de Testour et l’espace l’Agora.

Crée en 1993, le festival Sete Sóis Sete Luas ​​est un projet promu par un réseau culturel composé de 30 villes de dix 10 pays de la Méditerranée et du monde lusuphone : Brésil, Cap Vert, Croatie, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie et la Tunisie. Le Festival développe ses projets principalement dans le domaine de la musique populaire, ethnique, traditionnelle et contemporaine, et des arts plastiques, en impliquant toujours des personnalités importantes des cultures européennes et méditerranéennes.

Soutenu par l’Union Européenne et parrainé par plusieurs titulaires de prix Nobel, le festival défend le dialogue interculturel, la mobilité des artistes du Réseau et la création de formes originales de production artistique.

Il s’agit d’un projet de mobilité artistique qui promeut les arts et les cultures de chaque pays au sein de ce vaste réseau de plus de 30 villes, en organisant des concerts de musique populaire contemporaine, des expositions (peinture, sculpture, photographie, art vidéo, street art, etc.), des résidences musicales, artistiques et gastronomiques, des productions musicales originales et des conférences.