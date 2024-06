La restructuration des services destinés aux chercheurs d’emploi, le développement des services pour les entreprises économiques, ainsi que l’accompagnement et l’appui à la transformation numérique de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), ont été les principaux thèmes discutés vendredi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, lors des travaux du comité de pilotage du projet GO4YOUTH, mis en œuvre en collaboration entre l’ANETI et la Banque mondiale, et avec le soutien de l’Union européenne.

Selon un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le projet GO4YOUTH, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de l’ANETI à l’horizon 2030, vise à accroître l’efficacité du rôle de médiation sur le marché du travail et à mieux répondre aux attentes des chercheurs d’emploi et aux besoins des entreprises économiques à travers la numérisation des services et le développement de mécanismes d’accompagnement.

D’après la même source, le projet a démarré dans le cadre d’une expérience pilote dans six bureaux d’emploi et de travail indépendant dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Gafsa, Gabès, Le Kef et Sousse en attendant sa généralisation dans le reste des bureaux de l’ANETI d’ici la fin de l’année 2025.

A cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, s’est félicité pour l’avancement de ce projet qui s’inscrit dans les orientations stratégiques du ministère visant à développer les services offerts par l’ANETI aux chercheurs d’emploi, aux porteurs de projets et aux entreprises économiques.

Ce projet fait également partie d’un programme intégré de modernisation et de numérisation des services de l’ANETI et vise à améliorer ses performances et ses interventions sur le marché du travail.

En outre, le ministre de l’emploi a souligné l’importance de valoriser les résultats positifs obtenus et de poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs fixés pour le projet.

Lotfi Dhieb a aussi souligné la nécessité d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de l’expérience pilote recommandant la généralisation du projet sur l’ensemble des bureaux de l’ANETI afin de rapprocher les services d’accompagnement et d’assistance des chercheurs d’emploi et des entreprises économiques et réduire les délais de traitement des dossiers.

Il a, par ailleurs, appelé à trouver les solutions nécessaires pour développer le système d’information de l’ANETI afin d’augmenter les taux d’insertion sur le marché du travail et de mieux répondre aux besoins des entreprises économiques.