Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour sauver les océans en difficulté.

“L’océan soutient et renforce toute vie sur Terre, mais notre océan est en difficulté. Et nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes”, a déclaré le chef de l’ONU dans un message adressé à l’occasion de la Journée mondiale des océans, célébrée chaque année le 8 juin.

M. Guterres a souligné l’impact du “changement climatique qui provoque la montée des eaux”, qui non seulement menace “l’existence même des petits Etats insulaires en développement et des populations côtières”, mais “provoque (aussi) des phénomènes météorologiques extrêmes qui nous affectent tous”.

Parmi les autres défis figurent “l’acidification des océans qui détruit les récifs coralliens”, ce qui met en péril la biodiversité marine et le tourisme local, et “le développement côtier non durable, la surpêche, l’exploitation minière en eaux profondes, la pollution incontrôlée et les déchets plastiques qui ravagent les écosystèmes marins dans le monde entier”, a-t-il déclaré.

M. Guterres a décrit l’accord conclu dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour “la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale”, adopté en juin dernier, comme “le nouveau traité sur la gouvernance des océans le plus important depuis des décennies”.

Soulignant l’importance du Sommet de l’avenir de cette année et de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra l’année prochaine en France, M. Guterres a appelé les gouvernements, les entreprises, les investisseurs, les scientifiques et les communautés à “s’engager à prendre des mesures pour restaurer et protéger nos précieux écosystèmes marins et côtiers”.