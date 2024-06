A l’occasion de la célébration cette année du 60ème anniversaire de la création du festival international de Hammamet et du Théâtre de plein air de Hammamet, le Centre Culturel International de Hammamet (Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts) et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) organisent des ateliers de formation pour la conception et la réalisation de courts métrages avec des smartphones autour du thème « Coulisses du Festival International de Hammamet, comme une “histoire humaine”.

Après une première étape de la conception à la transformation des idées en scénarios et le tournage avec des smartphones, les candidat.e.s sélectionné.e.s dans le cadre de l’appel à participation aux ateliers artistiques lancé et ouvert jusqu’u 15 juin 2024, passeront l’étape de la réalisation.

Les créations seront projetées et discutées dans le cadre d’un concours et trois parmi elles seront primées durant la manifestation « Les Ecrans de Hammamet », qui aura lieu du 5 au 12 août 2024.

L’idée de ce concours et de rechercher des idées de récits qui tentent de saisir l’essence des expériences humaines, qu’elles soient joyeuses, poignantes, inspirantes ou introspectives, ayant lieu autour du festival international de Hammamet qui se tiendra dans sa 58ème édition du 5 juillet au 3 août 2024.

Les courts métrages doivent aborder des sujets universels tout en mettant en lumière des perspectives uniques en encourageant les participants à explorer des histoires personnelles, des moments de vie significatifs, des relations humaines complexes ou des défis universels.

Les courts-métrages d’une durée entre 2 et 5 mn, doivent être originaux et présentés sous forme de synopsis et traitement (maximum 3 pages).

Un jury composé de professionnels du cinéma sélectionnera 10 projets de synopsis en fonction de leur créativité, de leur originalité et de leur pertinence par rapport au thème.

Les auteur.e.s des 10 projets sélectionnés seront invité.e.s, dans le cadre d’une résidence artistique, à participer à un atelier d’écriture et de production pendant l’édition 2024 du Festival international de Hammamet. Cet atelier aura pour but de développer les scénarios et de préparer les productions.

Trois prix seront décernés aux trois meilleurs films choisis par le vote du public.