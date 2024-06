Le vendredi 8 juin s’annonce comme une journée chaude et potentiellement orageuse en Tunisie, selon l’Institut national de la météorologie (INM). Les températures maximales atteindront entre 28 et 34 degrés Celsius sur les côtes et les hauteurs, et entre 35 et 41 degrés ailleurs, dans les régions intérieures. Des coups de sirocco, vents chauds et secs provenant du Sahara, sont également attendus.

Ciel et nuages

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays dans la matinée. Cependant, l’après-midi verra l’apparition de cellules orageuses, localement accompagnées de pluies, sur les régions du nord-ouest et du centre-ouest. Il est possible que des grêles tombent par endroits dans ces régions.

Vent et mer

Le vent soufflera du secteur est au nord et du secteur sud au centre et au sud. Il sera relativement fort près des côtes est et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée au nord et peu agitée ailleurs.