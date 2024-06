Le circassien Yosri Souissi a remporté le premier Prix de la compétition nationale dédiée aux arts du cirque organisée hier mardi au théâtre des régions à la Cité de la culture de Tunis, dans le cadre de la septième édition du festival international des arts du cirque et arts de la rue. Le deuxième prix de cette compétition, la première en son genre en Tunisie, a été remporté par Seifedinne Rguem et le troisième prix par la circassienne Montaha Oueslati.

Huit circassiens en tout ont été en course dans cette première compétition dont le jury est présidé par Hatem Derbel, informe un communiqué de l’association des arts du cirque « Paparouni » qui organise le festival.

La septième édition du festival international des arts du cirque et arts de la rue se poursuit jusqu’au 5 juillet 2024 avec la participation de 11 pays : Tunisie, Mauritanie, Maroc, France, Italie, Chili, Argentine, Mexique et le Sénégal, outre l’Egypte et la Russie qui prennent part pour la première fois à ce festival lancé en 2018.

Organisé avec le soutien du Théâtre de l’opéra de Tunis, de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), la Direction générale de l’action culturelle (DGAC) relevant du ministère des affaires culturelles et de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le festival sortira à partir du 21 juin 2024 en dehors de Tunis avec des spectacles dans les gouvernorats de Ben Arous, Siliana, Sfax, Sousse, Mahdia, Monastir, Kef, Bizerte et Zaghouan.