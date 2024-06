Un ciel dégagé à peu nuageux dominera la Tunisie ce mardi 6 juin, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Vent et mer

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré dans la matinée, puis se renforcera relativement l’après-midi sur la zone de Serrat. La mer sera peu agitée à agitée dans cette même zone.

Températures

Les températures maximales atteindront entre 26 et 32°C dans les régions côtières et sur les hauteurs. Elles s’élèveront entre 33 et 37°C dans le reste du pays.

Voici quelques détails supplémentaires par région :

Nord : Ciel dégagé à peu nuageux, vent de secteur Est de 12 à 20 km/h, mer peu agitée. Températures maximales : 28°C à Bizerte, 30°C à Jendouba et 32°C à Nabeul.

Centre : Ciel dégagé à peu nuageux, vent de secteur Est de 12 à 24 km/h, mer peu agitée. Températures maximales : 30°C à Kairouan, 32°C à Gafsa et 34°C à Kasserine.

Sud : Ciel dégagé à peu nuageux, vent de secteur Est de 12 à 24 km/h, mer peu agitée à agitée dans la zone de Serrat. Températures maximales : 32°C à Gabès, 34°C à Tataouine et 36°C à Kébili.