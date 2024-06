Le cinéaste tunisien Dhafer El Abidine est au jury de la compétition des longs métrages arabes de la cinquième édition du Festival international du film d’Amman – Awal Film (Amman International film festival, AIFF) qui se tiendra du 3 au 11 juillet 2024, dans la Capitale jordanienne Amman.

Le jury des longs métrages arabes comprend également Aida Begić (réalisatrice et universitaire bosniaque), Hakim Belabbes (réalisateur marocain et directeur de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (ISMAC) à Rabat) et Presley Chuenig (acteur, écrivain et activiste sud-africain).

Dhafer El Abidine est acteur, réalisateur, producteur et scénariste, lauréat du prix FIPRESCI au Caire pour son premier long métrage « Ghadwa » (Tomorrow) qui a également participé au Festival international du film d’Amman en 2022, peut-on lire dans une biographie du cinéaste publiée sur le site du festival. En 2021, il a fondé sa propre société de production « Double A Productions » et réalisé et produit son premier long métrage « Ghadwa » dont il est le coscénariste et l’acteur principal. Son deuxième film, To My Son (2023), a été projeté dans tout le Moyen-Orient et a remporté le prix du meilleur film au Festival du film arabe d’Hollywood.

Dhafer El Abidine s’est distingué par plusieurs rôles dans le monde arabe et à l’étranger, au cinéma et à la télévision.

Le festival a également dévoilé les jurys des sections pour films arabes: documentaire, court métrage, prix FIPRESCI et la section professionnelle “Amman Film Industry Days” (AFID). Créé en 2023, le prix FIPRESCI, International Film Critics Awards, est destiné aux longs métrages documentaires arabes en vue de promouvoir le cinéma d’art et encourager le nouveau et le jeune cinéma.

Le jury des longs métrages documentaires arabes comprend Laith Majali (producteur, monteur et photographe jordanien), Khadija Al-Salami (cinéaste Yémenite) et Stephen Markowitz (producteur et distributeur de films sud-africain). Le jury du court métrage arabe comprend Khader Aydros Ahmed (scénariste et réalisateur somalo-finlandais), Mourad Abu Eisheh (réalisateur et scénariste jordanien) et Suzanne Youssef (réalisatrice et scénariste syrienne).

Le jury de la FIPRESCI comprend Ahmed Al-Ayyad (journaliste et critique saoudien), Ola Salwa (critique de cinéma et journaliste polonais) et Ronald B. Glassbergen (architecte, artiste et commissaire d’exposition de Rotterdam). Le jury de la section professionnelle “Amman Film Industry Days” est composé de Jihan Al-Tahri (réalisateur, écrivain, artiste et producteur), Alice Kharoubi (directrice artistique et programmatrice de films), Amin Matalqa (réalisateur jordanien basé à Los Angeles), Nikola Vadimov (cinéaste suisse et fondateur d’Akka Films) et Jana Wahba (réalisatrice et productrice libanaise).

Les jurys des différentes compétitions “ont été soigneusement sélectionnés pour leur expérience et de leur contribution au cinéma et à la réalisation de films, garantissant l’équilibre et le pluralisme”, a annoncé le festival.

Placée sous le thème “Our Stories, Our Narratives”, la 5ème edition sera marquée par une présence remarquable des Palestiniens. Le conseil d’administration du festival, présidé par la princesse Rym Ali, a annoncé que “l’organisation du Festival international du film d’Amman de cette année est plus importante que jamais, évoquant la guerre contre Gaza qui se poursuit sans relâche depuis octobre 2023, avec des niveaux de violence atteignant des niveaux sans précédent, tuant et mutilant des dizaines de milliers de civils.”

“A cause de ces atrocités et de ces histoires qui n’ont pas été racontées ou qui sont déformées, il est devenu absolument nécessaire de se concentrer sur notre humanité, de restaurer notre récit et de mettre en évidence ce que la région arabe fait et offre au monde.”, indique la même source.

Organisé sous l’égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie) et présidé par la princesse Rym Ali, le Festival international du film d’Amman, Awal Film constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux. Le festival se tient chaque été au théâtre de plein air de la Royal film Commission (RFC), TAJ Cinemas et au Drive-in cinéma à la place Abdali ainsi que dans d’autre villes jordaniennes.

La liste des films sélectionnés pour cette année sera annoncée dans les prochains jours, a annoncé le festival.