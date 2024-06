Une nouvelle revue numérique de critique cinématographique baptisée «Notre Regard» a été créée par le site basé à Paris « cinéma tunisien » qui constitue une référence pour les professionnels du cinéma et les cinéphiles.

« Notre Regard» est une revue semestrielle en langue française dédiée aux cinémas arabes et africains, généralement peu ou pas représentés dans les médias internationaux, particulièrement occidentaux », peut-on lire dan l’éditorial du premier numéro paru fin mai. Son objectif principal est de « leur donner la place qu’ils méritent et de procéder à une sérieuse exploration de leurs richesses culturelles, artistiques et thématiques ».

«Notre Regard» présente un contenu assez varié, avec notamment des critiques de films, des entretiens exclusifs, des dossiers thématiques et des réflexions approfondies sur l’actualité et l’évolution à venir des cinémas arabes et africains.

Le nom «Notre Regard» a été choisi pour dire simplement qu’il est temps que nos films cessent d’être vus, commentés et interprétés uniquement à travers un regard étranger, en l’occurrence celui des critiques de cinéma occidentaux, avec en plus une lecture souvent paternaliste et ou folklorique.

Le but est de donner aux cinéastes arabes et africains l’opportunité de voir enfin leurs productions jugées et analysées à travers un regard critique, mais émanant de leurs propres compatriotes.

Le site « cinéma tunisien » offre de nombreuses rubriques (actualités, activités, festivals, films en salle, castings) et des articles sur les nouveautés dans le secteur du cinéma qui sont généralement parus dans les principaux médias tunisiens.