A l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture le 26 juin, l’Instance Nationale pour la prévention de la torture (INPT), le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) organisent un concours artistique destiné aux jeunes de 6 à 22 ans en Tunisie.

Autour du thème « Art pour la justice et la dignité humaine », le concours est ouvert à toutes les formes d’art : arts plastiques (peinture, dessin, sculpture etc), arts visuels (photographie, vidéo, installation… ), arts de la rue, littérature (poésie, essais, nouvelles), musique (composition, chansons etc) et les arts numériques (graphisme, animation…).

La date limite de la soumission des candidatures est fixée au 20 juin 2024. Les oeuvres seront évaluées selon la pertinence par rapport au thème, l’originalité et la créativité, la qualité artistique, l’impact émotionnel et la capacité à sensibiliser.

Le jury sera composé de professionnels du domaine artistique, d’acteurs engagés dans la protection des droits humains et de représentants d’organisations partenaires de l’événement.

Une cérémonie de remise de prix sera organisée pendant la semaine du 26 juin pour annoncer et honorer les gagnants par la remise de médailles et de trophées. Les œuvres lauréates seront publiées sur les sites web et les réseaux sociaux de l’INPT, du HCDH et de l’OMCT.