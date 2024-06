L’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, en partenariat avec le bureau de KOTRA Alger et la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne, a le plaisir d’annoncer la tenuede l’édition 2024 du Business Forum Corée-Tunisie-Afrique. Cet événement majeur de Business Matchingse déroulera le 13 juin 2024 à l’hôtel Laico Tunis (salle Carthage), de 9h à 17h, offrant une plateforme stratégique pour renforcer les relations économiques et commerciales entre la Corée du Sud, la Tunisie et les pays africains. Par ailleurs, les participants au B2B seront les bienvenus au déjeuner offert sur place par l’Ambassade.

Le Business Forum Corée-Tunisie-Afrique vise à favoriser les échanges commerciaux et les collaborations entre les entreprises coréennes, tunisiennes et africaines. Il rassemble des acteurs clés de divers secteurs pour explorer de nouvelles opportunités d’affaires, partager des innovations et établir des partenariats stratégiques. Cet événement constitue une occasion unique pour les entreprises pour diversifier leurs marchés et bénéficier de l’expertise coréenne dans des secteurs en pleine croissance. Suite au succès de ses deux précédentes éditions, cette troisième édition se veut encore plus performante : afin de maximiser l’effet synergétique de la relation économique triangulaire coréenne, tunisienne et africaine, les entreprises coréennes participantes seront présentes également à l’exposition, lors de la 7e édition de FITA 2024 (les 11 et 12 juin, Tunis).

Une douzaine d’entreprises coréennes de premier plan et la KOTRA, seront présentes lors de ce forum, représentant les secteurs médical, cosmétique, agro-alimentaire et la vente de voitures d’occasion.

L’un des points culminants du forum sera l’organisation de rencontres B2B (Business to Business), opérées par la KOTRA, permettant ainsi aux entreprises tunisiennes et africaines de rencontrer directement les représentants des entreprises coréennes. Ces sessions de réseautage offriront une opportunité exceptionnelle de discuter des éventuelles collaborations, de découvrir de nouveaux produits et services et de négocier des accords commerciaux.

L’accès au forum est gratuit pour toutes les entreprises intéressées. Cependant, les demandes de participation aux rencontres B2B doivent être soumises à l’avance par mail aux adresses suivantes :parc@kotra.or.kr;kotra.alger.8@gmail.com;youssefbaltagi@gmail.com et contact@tkcc.tn.

Les places étant limitées, il est fortement recommandé de s’inscrire dès que possible pour garantir votre participation.Et voici le lien du formulaire de demande à télécharger, remplir et renvoyer aux adresses courriel susmentionnées :

https://overseas.mofa.go.kr/tn-fr/brd/m_11581/view.do?seq=760066&page=1

Pour plus d’informations sur le forum et pour soumettre votre demande de participation aux rencontres B2B, veuillez contacter :

parc@kotra.or.kr;kotra.alger.8@gmail.com;youssefbaltagi@gmail.com et contact@tkcc.tn.