La production céréalière dans le gouvernorat de Gafsa au titre de la saison agricole 2023-2024, a été estimée à 150 mille quintaux, en augmentation d’environ 60 mille quintaux par rapport à la moisson de la saison écoulée.

Au démarrage de la moisson, hier lundi à Gafsa, 25 moissonneuses batteuses ont été mises à contribution, dans l’attente de l’augmentation de ce nombre à mesure qu’avance la moisson, a indiqué à la TAP, le chef de direction de la production végétale à la commission régionale de développement agricole (CRDA), Abdelsattar Ghabtan.

Dans ce même contexte, l’Office des céréales à Gafsa, doté d’une capacité d’engrangement de 100 mille quintaux, a ouvert ses hangars pour le stockage de la production céréalière en nette hausse cette année, a-t-il fait savoir.

Et de souligner que les terres les plus productrices de blé dans le gouvernorat de Gafsa, se situent dans les délégations de Sidi Aish, Gafsa-Nord, Gafsa-Sud, Sened, Zanouch, El Ksar, Belkhir, Sidi Boubacar, Metlaoui et Redeyef, soulignant que les superficies ensemencées de blé dur dans la région, s’étendent sur 3.400 hectares, en irrigué, avec un taux de production d’environ 45 quintaux/ha.