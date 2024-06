Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu, mardi, à Séoul, en marge de sa participation au premier sommet Corée-Afrique, avec le président de Mauritanie et président de l’Union africaine, Mohamed Ouled El Ghazouani.

Les deux parties ont souligné la détermination à renforcer davantage la coopération entre les deux pays, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Ils ont également examiné les moyens d’identifier des solutions au phénomène de migration irrégulière, notamment à travers une approche globale sous les auspices de l’Union africaine.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et de la ministre de l’Économie et de la Planification, Feriel Ouerghi.