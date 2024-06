Le Forum du Codéveloppement Industriel aura lieu pour la 3e fois en Tunisie, les 6 et 7 juin courant, dans la capitale, avec pour objectif “de partager les expériences et de dresser un état des lieux du secteur industriel tunisien”, a fait savoir, mardi, l’Ambassade de France en Tunisie.

Et de rappeler que de nombreuses entreprises françaises, européennes et internationales emploient dans l’industrie en Tunisie, des milliers de collaborateurs dans des stratégies de codéveloppement entre l’Afrique et l’Europe.

“L’accent sera mis lors de ce forum d’affaires, sur les enjeux de la décarbonation, de la transition numérique, du financement et de la montée en compétence du capital humain, avec 10 entreprises françaises proposant des solutions innovantes et reconnues pour répondre aux besoins des industriels en Tunisie”.

Le bureau Business France de l’Ambassade de France en Tunisie et la French Fab sont à l’initiative de cet événement. Il est destiné à toutes les entreprises industrielles tunisiennes et étrangères implantées en Tunisie, qui peuvent s’y inscrire sur le lien suivant : Forum du codéveloppement industriel 2024 – Tunisie. | Enregistrement (b2match.io).

Le Forum comprend une matinée de témoignages et de présentations franco-tunisiennes, suivie de deux demi-journées de rendez-vous professionnels organisés par Business France.

Lors de la matinée du 6 juin, plusieurs experts traiteront des sujets relatifs à l’investissement industriel, au développement de l’industrie 4.0, aux solutions de décarbonation et aux enjeux du capital humain entre les deux rives de la Méditerranée.

Des rencontres BtoB entre les experts français et les industriels sont, également, organisées les 6 et 7 juin.

Dans le cadre de ce forum, il y aura aussi un espace d’exposition organisé par la Chambre de Commerce Tuniso- Française, appelé « le Village de la CCITF ». Cet espace permettra de présenter le savoir-faire des membres de la chambre dans le domaine industriel. Cette action est organisée en partenariat avec LLOYD Assurances, ACTIA Engineering Services, ASTEELFLASH, CMR Tunisie et de nombreuses entreprises acceptant de témoigner pour renforcer les liens entrepreneuriaux et industriels des deux continents.

Le Forum du Codéveloppement Industriel 2024 est organisé par Business France, en partenariat avec la TAA, l’ATIP, ELENTICA, le GITAS, la FTTH, Novation City, la FIPA, la CCITF et l’APII.

Pour rappel, le Forum 2023 #FCI2023, avait rassemblé 250 industriels et 10 entreprises françaises pour des solutions 4.0, les 13 et 14 juin à Tunis.