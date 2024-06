Appel à la création d’une SONEDE des zones rurales

Les participants à la première Rencontre Nationale de l’eau (du 25 au 28 avril 2024 à Hammamet) ont appelé à la création d’une société nationale pour l’exploitation et la distribution de l’eau dans les zones rurales.

Dans leur Déclaration finale, ils ont inscrit cet appel dans la rubrique “Justice de l’eau et transition environnementale” et appelé à mettre un terme aux politiques d’influence capitaliste et arrêter d’épuiser les ressources hydriques tunisiennes.

Ils ont également, recommandé la sensibilisation des citoyennes et citoyens à la nécessité de travailler pour atteindre la souveraineté alimentaire, la garantie de la justice dans la qualité de l’eau distribuée par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux entre le nord et le sud, entre la côte et l’intérieur, et entre les grandes villes et les villages.